Год со дня взрыва на Университетской набережной: горожане несут цветы к месту трагедии

Петербуржцы несут цветы к зданию на Университетской набережной, где 2 апреля 2023 года прогремел взрыв. В этот день в баре «Патриот» проходила встреча с военным блогером и писателем Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). В результате взрыва он погиб, также пострадали еще четыре десятка человек.