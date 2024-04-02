Год со дня взрыва на Университетской набережной: горожане несут цветы к месту трагедии

Корреспондент «МК в Питере» запечатлел портрет Татарского за стеклом рядом с российским флагом и буквой V. Сюда горожане принесли гвоздики и церковные свечи. Рядом находится постамент с фотографией бывшего владельца заведения Евгения Пригожина. Вокруг стоят букеты роз в плетеных корзинах, венки и гвоздики.
Напомним, по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о теракте. Его исполнителя вычислили быстро — им оказалась уроженка Петербурга Дарья Трепова*. По версии СКР, она «выполняла указания лиц, действовавших с территории Украины». Как установил суд, от организаторов она получила статуэтку — бюст самого Татарского — внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, и вручила блогеру в ходе мероприятия.
Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии общего режима. На сегодня это самый суровой приговор для женщины в РФ.
* внесена в список террористов и экстремистов.