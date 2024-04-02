На Татарстан надвигается циклон, который принес в Москву +20 градусов

На Татарстан надвигается пришедший со Средиземного моря циклон. Он принес в Москву +20 градусов. Об этом сообщил профессор КФУ Юрий Переведенцев.
По словам Переведенцева, в республике повышение температурного фона не будет ощутимым. Это связано с тем, что регион находится на восточной периферии циклона. Это уменьшает риски, связанные с весенним паводком.
Как отметил метеоролог, в настоящее время высота снежного покрова составляет 40 сантиметров. А промерзание грунта было зафиксировано на уровне 24 сантиметров.
Напомним, в Казани 4 марта 2024 года был установлен новый температурный рекорд.