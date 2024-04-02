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На Татарстан надвигается циклон, который принес в Москву +20 градусов

При этом в республике повышение температурного фона не будет ощутимым.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 87% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

На Татарстан надвигается пришедший со Средиземного моря циклон. Он принес в Москву +20 градусов. Об этом сообщил профессор КФУ Юрий Переведенцев.

По словам Переведенцева, в республике повышение температурного фона не будет ощутимым. Это связано с тем, что регион находится на восточной периферии циклона. Это уменьшает риски, связанные с весенним паводком.

Как отметил метеоролог, в настоящее время высота снежного покрова составляет 40 сантиметров. А промерзание грунта было зафиксировано на уровне 24 сантиметров.

Напомним, в Казани 4 марта 2024 года был установлен новый температурный рекорд.