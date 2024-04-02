Особый режим безопасности введут в Екатеринбурге с 15 апреля

Пожароопасный сезон в Свердловской области стартует с 5 апреля. Губернатор Евгений Куйвашев принял решение начать его на пять дней раньше запланированного срока. Власти сделали выводы из сезона 2023 года, принесшего самые разрешительные последствия за много лет. В частности, в пять раз — до 989 млн рублей — увеличены расходы на защиту лесов от пожаров.