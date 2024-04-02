Особый режим безопасности введут в Екатеринбурге с 15 апреля

«С учетом погодных условий пока планируется введение с 15 апреля. Весной этого года продолжается тенденция раннего схода снежного покрова. Это может быть предпосылкой для ранних пожаров», — рассказал Клюжин на выездном заседании комитета гордумы по безопасности жизнедеятельности населения.
Чиновник подчеркнул, что в 2023 году особый режим вводили еще раньше — 8 апреля. Виной этому стал тренд нескольких последних лет на аномально ранние пожары. Например, заметил Клюжин, в 2021 году возгорания начались на 23 дня прежде ожидаемого срока.
Как рассказала глава комитета благоустройства Тамара Благодаткова, мэрия уже на практике готовится к сезону. В лесах обустраивают минерализированные полосы (общая длина — 630 км), собирают и вывозят скопившийся мусор и готовятся к патрулированию территорий.
«В бюджете заложено 27 млн рублей на предупреждение лесных пожаров. Очень хочется, чтобы эта сумма не была использована в полном объеме и была потрачена на другие нужды», — призналась Благодаткова.
Пожароопасный сезон в Свердловской области стартует с 5 апреля. Губернатор Евгений Куйвашев принял решение начать его на пять дней раньше запланированного срока. Власти сделали выводы из сезона 2023 года, принесшего самые разрешительные последствия за много лет. В частности, в пять раз — до 989 млн рублей — увеличены расходы на защиту лесов от пожаров.