Майское тепло удержится в Челябинской области до конца текущей недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, ночью 3 апреля в регионе будет от нуля до плюс 5. Днем в среду столбики термометров поднимутся на 10−15 градусов выше нуля. В ближайшие сутки удержится переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром на крайнем юге туманы. Ветер юго-западный, его скорость 3−8 м/с, завтра днем местами порывы до 14 м/с.
Ночью 4 и 5 апреля прогнозируется плюс 1−6, днем в четверг и пятницу — плюс 11−16 градусов. Ветер южный, юго-западный 3−9 м/с. При переменной облачности также преимущественно без осадков.
В выходные с очередным арктическим циклоном ситуация поменяется — днем в воскресенье только плюс 5, ночью — до минус 3 градусов.
Средняя температура воздуха в апреле составляет плюс 2−4 градуса, мае — плюс 10−13 градусов.
«На юге Уральского региона с ростом атмосферного давления установится теплая сухая погода с большим суточным ходом температуры воздуха, ночью и утром в отдельных районах туманы», — комментируют в Гидрометцентре России.