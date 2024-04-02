Майское тепло удержится в Челябинской области до конца текущей недели

По информации синоптиков, ночью 3 апреля в регионе будет от нуля до плюс 5. Днем в среду столбики термометров поднимутся на 10−15 градусов выше нуля. В ближайшие сутки удержится переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром на крайнем юге туманы. Ветер юго-западный, его скорость 3−8 м/с, завтра днем местами порывы до 14 м/с.