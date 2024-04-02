Апрельские пенсии в Узбекистане полностью выплатят до 27 апреля

По существующим правилам платежные ведомости по «пенсионерам-карточникам» формируются до 2 числа каждого месяца, а ведомости для получения «налички» — до 4 числа каждого платежного месяца.
Согласно постановлению президента от 4 мая 2021 года средства для пластиковых карт Пенсионный фонд должен перечислять обслуживающим банкам до 5 числа каждого месяца.
А наличные средства пенсионеры могут получить на основании утвержденного Халқ банком графика в своем махаллинском комитете с 4 по 27 число текущего месяца.
При этом в апреле Пенсионный фонд планирует с учетом выходных профинансировать пенсии «на карту» немного раньше — до 3 апреля, а «наличку» выдать в порядке очереди до 27 числа.
Напомним, что в Узбекистане усилили права пенсионеров и арендаторов.