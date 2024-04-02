Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Апрельские пенсии в Узбекистане полностью выплатят до 27 апреля

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Пенсионный фонд разъяснил сроки начисления и выдачи пенсий. Средства для выплаты пенсии на карточку банки получат до 3 апреля, а наличкой ее будут выдавать в махаллях до 27 апреля, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По существующим правилам платежные ведомости по «пенсионерам-карточникам» формируются до 2 числа каждого месяца, а ведомости для получения «налички» — до 4 числа каждого платежного месяца.

Согласно постановлению президента от 4 мая 2021 года средства для пластиковых карт Пенсионный фонд должен перечислять обслуживающим банкам до 5 числа каждого месяца.

А наличные средства пенсионеры могут получить на основании утвержденного Халқ банком графика в своем махаллинском комитете с 4 по 27 число текущего месяца.

При этом в апреле Пенсионный фонд планирует с учетом выходных профинансировать пенсии «на карту» немного раньше — до 3 апреля, а «наличку» выдать в порядке очереди до 27 числа.

Напомним, что в Узбекистане усилили права пенсионеров и арендаторов.