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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за дождей и сильного ветра

Температура воздуха ночью составит плюс 2−8 градусов. Днем будет от плюс 3 по северу до 14 градусов тепла по юго-востоку.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 87% 753 мм рт. ст. +13°

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за дождей и сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси.

В среду будет облачно. Прогнозируются дожди, утром и днем по северной половине страны — с мокрым снегом. Ночью на большей части территории республики пройдут сильные дожди, утром и днем по северу сильные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью местами ожидаются грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, во многих районах порывы 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 2−8 градусов. Днем будет от плюс 3 по северу до 14 градусов тепла по юго-востоку.