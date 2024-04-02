2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за дождей и сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси.



В среду будет облачно. Прогнозируются дожди, утром и днем по северной половине страны — с мокрым снегом. Ночью на большей части территории республики пройдут сильные дожди, утром и днем по северу сильные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью местами ожидаются грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, во многих районах порывы 15−20 м/с.



Температура воздуха ночью составит плюс 2−8 градусов. Днем будет от плюс 3 по северу до 14 градусов тепла по юго-востоку.