В Уфе во время операции пациентке охладили температуру тела до 30 градусов

Редкую операцию на сердце жительницы Бураевского района Башкирии провели врачи Республиканского кардиологического центра. Пациентка жаловалась на боли в груди и кашель. У женщины, всю жизнь страдавшей от проблем с сердцем, нашли гигантскую шестисантиметровую аневризму, которая расползлась на левую и правую сонные артерии.
Было принято решение экстренно оперировать пациентку. Бригада медиков провела специальную операцию Бенталла де Боно, во время которой удалили расслоенный сосуд и установили вместо него протез, а также установили кардиостимулятор. Во время процедуры тело женщины пришлось охладить до 30 градусов.
— Сложная операция длилась три часа и проходила с использованием искусственного кровообращения при охлаждении тела до 30 , — уточнил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Сейчас пациентка продолжает лечение в стенах кардиоцентра. Ее самочувствие оценивается как хорошее.