В Уфе во время операции пациентке охладили температуру тела до 30 градусов

Редкую операцию на сердце жительницы Бураевского района Башкирии провели врачи Республиканского кардиологического центра. Пациентка жаловалась на боли в груди и кашель. У женщины, всю жизнь страдавшей от проблем с сердцем, нашли гигантскую шестисантиметровую аневризму, которая расползлась на левую и правую сонные артерии.