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В Уфе во время операции пациентке охладили температуру тела до 30 градусов

Врачи Республиканского кардиологического центра провели редкую операцию.

Редкую операцию на сердце жительницы Бураевского района Башкирии провели врачи Республиканского кардиологического центра. Пациентка жаловалась на боли в груди и кашель. У женщины, всю жизнь страдавшей от проблем с сердцем, нашли гигантскую шестисантиметровую аневризму, которая расползлась на левую и правую сонные артерии.

Было принято решение экстренно оперировать пациентку. Бригада медиков провела специальную операцию Бенталла де Боно, во время которой удалили расслоенный сосуд и установили вместо него протез, а также установили кардиостимулятор. Во время процедуры тело женщины пришлось охладить до 30 градусов.

— Сложная операция длилась три часа и проходила с использованием искусственного кровообращения при охлаждении тела до 30 , — уточнил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Сейчас пациентка продолжает лечение в стенах кардиоцентра. Ее самочувствие оценивается как хорошее.

медицина