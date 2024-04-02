Оплату проезда лицом начнут тестировать в метро Петербурга в 2024 году

В метрополитене Петербурга может появиться возможность оплаты проезда с помощью биометрических данных. Обычно для этого используется технология FacePay. К слову, о ее внедрении в городе на Неве говорили еще два года назад, но сроки тогда так и не раскрыли. Сейчас же стало известно, что пилотный проект запустят уже в этом году. Об этом SPB.KP.RU рассказали в пресс-службе городской подземки.