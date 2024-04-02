Оплату проезда лицом начнут тестировать в метро Петербурга в 2024 году

В метрополитене Петербурга может появиться возможность оплаты проезда с помощью биометрических данных. Обычно для этого используется технология FacePay. К слову, о ее внедрении в городе на Неве говорили еще два года назад, но сроки тогда так и не раскрыли. Сейчас же стало известно, что пилотный проект запустят уже в этом году. Об этом SPB.KP.RU рассказали в пресс-службе городской подземки.
— В планах внедрение такой технологии есть. Пилотный проект планируется запустить в этом году, не ранее второго квартала. Планируем задействовать от одной до трех станций, — сообщили в пресс-службе метрополитена.
Пока точных данных по тому, какие именно станции будут задействованы для пилотного проекта, нет. Но распознать их среди других можно будет ближе к старту тестирования. Дело в том, что там появятся специальные устройства для работы с биометрией.