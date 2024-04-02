В Волгограде сделают дорогу и тротуары к Храму Иоана Кронштадтского

В Волгограде наконец-то обратили внимание на проблему Церкви Святого Иоана Кронштадтского. Этот величественный храм, расположенный в Краснооктябрьском районе Волгограда, способен вместить до 1 тысячи прихожан. Вот только добраться к нему сложно. Дорог к нему нет, пешеходных в том числе. Эксперты центра «ВЯЗ» разработали проект благоустройства прилегающей к храму территории с обустройством подъездных путей.
Сейчас к данному храму прихожане могут добраться лишь по проселочной дороге по улице Туманяна, либо зайти со стороны парковки близлежащего гипермаркета. Попасть к храму на машине еще проблематичнее — или по временной дороге из щебня, или въезжать с парковки магазина. То есть нормальной дороги к церкви нет.
Архитекторы Центра «ВЯЗ» предлагают благоустроить территорию и сделать подъездные и пешеходные пути со стороны Северного рынка.
Предусмотрели в проекте и зеленые насаждения. По периметру подъездных и пешеходных путей планируют высадить деревья и кустарники.