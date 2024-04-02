В Волгограде сделают дорогу и тротуары к Храму Иоана Кронштадтского

Сейчас к данному храму прихожане могут добраться лишь по проселочной дороге по улице Туманяна, либо зайти со стороны парковки близлежащего гипермаркета. Попасть к храму на машине еще проблематичнее — или по временной дороге из щебня, или въезжать с парковки магазина. То есть нормальной дороги к церкви нет.