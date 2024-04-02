В воронежской семье родился 13-й ребенок

Управление ЗАГС по Воронежской области подвело итоги первого квартала 2024 года. В этот период в регионе в одной семье зарегистрировали рождение 13-го ребенка. Еще у одной пары на свет появился 12-й ребенок, а в другой семье было зарегистрировано рождение 10-го ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе управления во вторник, 2 апреля.
Всего за квартал в регионе родилось 3984 ребенка, из которых 2249 малышей — в областном центре. Среди новорожденных 2078 мальчиков и 1906 девочек.
За первые три месяца в области зарегистрировали рождение 57 двоен и двух троен. В первом квартале в регионе появилось на свет 1676 первенцев. Пятые и последующие дети родились у 133 пар.
Ранее РИА «Воронеж» публиковало список самых популярных и самых редких имен, которыми жители Воронежской области называли детей с 2001 по 2005 год.