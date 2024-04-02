В воронежской семье родился 13-й ребенок

Управление ЗАГС по Воронежской области подвело итоги первого квартала 2024 года. В этот период в регионе в одной семье зарегистрировали рождение 13-го ребенка. Еще у одной пары на свет появился 12-й ребенок, а в другой семье было зарегистрировано рождение 10-го ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе управления во вторник, 2 апреля.