Волгоградский ученый вышел в финал премии «Россия — страна возможностей»

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, теперь молодой ученый будет участвовать в народном голосовании, которое повлияет на рейтинг каждого финалиста. Имена победителей объявят после экспертной оценки на церемонии награждения.
Волгоградец Денис Ивушкин трудится в аграрном университете и занимается вопросами охраны и восстановления лесов в России. В своем исследовании он демонстрирует, что электрическая стимуляция и оптическое воздействие — перспективные способы ухода за саженцами древесных культур.
При этом волгоградец уже выступал со своим проектом на многих площадках. Например, в 2023 году он занял 2-е место в номинации «Большая технологическая разведка моей страны» конкурса «Моя страна — моя Россия».
Победителей премии «Россия — страна возможностей» определят в 13 номинациях. Итоги будут подведены на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.
Отбор заявок стартовал 19 декабря 2023 года на выставке-форуме «Россия» и завершился 31 января 2024-го. Организатором национальной премии по инициативе главы государства выступила президентская платформа «Россия — страна возможностей».
Отметим, что в Волгоградской области ведется комплексная работа, направленная на создание условий для творческой реализации представителей молодого поколения и решения кадровых вопросов. Так, губернатор Андрей Бочаров выступил с инициативой закрепить за каждым учебным заведением сферы среднего профессионального образования партнера в лице крупных предприятий.
Кроме этого, в регионе реализуют мероприятия в рамках федеральной программы «Профессионалитет» и регпроекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Также большое внимание уделяется поддержке перспективных научно-технических разработок. На базе двух волгоградских вузов открыты центры молодежного инновационного творчества.