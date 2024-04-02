В Челябинской области срочников пообещали не отправлять на СВО

В Челябинской области за время начавшегося весеннего призыва на срочную военную службу в ряды ВС РФ планируется отправить 3400 южноуральцев в возрасте от 18 до 30 лет. На пресс-конференции в АиФ-Челябинск военный комиссар области Андрей Максуров заверил, что солдаты-срочники не будут проходить службу в зоне СВО, а также на территории новых регионов РФ.