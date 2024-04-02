В Челябинской области срочников пообещали не отправлять на СВО

В Челябинской области за время начавшегося весеннего призыва на срочную военную службу в ряды ВС РФ планируется отправить 3400 южноуральцев в возрасте от 18 до 30 лет. На пресс-конференции в АиФ-Челябинск военный комиссар области Андрей Максуров заверил, что солдаты-срочники не будут проходить службу в зоне СВО, а также на территории новых регионов РФ.
Военком сообщил, что большая часть призывников будет проходить службу в войсках Центрального (24,1%), Московского (17,3%) и Восточного (12,2%) военных округов. В войска Ленинградского военного округа планируется направить 0,2% граждан, Южного военного округа — 3,4%. В Военно-морской флот отправят 5% новобранцев. В другие войска и воинские формирования — 37,5%.
Все призывники будут направлены для в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей, подчеркнул Максудов.
«Треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. В войска их распределят уже после этого в соответствии с полученными навыками», — дополнил военный комиссар.
В зону боевых действий, по словам Максудова, поедут только те, кто подпишет контракт с Министерством обороны.