Выстрелы в порту Туапсе: когда перекроют движение судов

«4 апреля с 12 до 16 часов в акватории Туапсинского морского торгового порта силами Новороссийской военно-морской базы проведут учения с выполнением тренировочных стрельб. Просьба сохранять спокойствие», — информирует пресс-служба.
Накануне морские учения со стрельбами в Туапсинском районе проходили 22 февраля, об этом сообщал Telegram-канал Краснодарского оперштаба. 15 февраля учения проходили на нефтяном терминале «РН-Морской терминал Туапсе». Накануне учения со стрельбой провели российские военные в акватории морского порта Новороссийск.
Учения регулярно проводятся также в Республике Крым и в Севастополе.