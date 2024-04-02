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Выстрелы в порту Туапсе: когда перекроют движение судов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Морские учения со стрельбами пройдут в районе морского порта Туапсе 4 апреля. Об этом предупреждают в Telegram-канале городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

«4 апреля с 12 до 16 часов в акватории Туапсинского морского торгового порта силами Новороссийской военно-морской базы проведут учения с выполнением тренировочных стрельб. Просьба сохранять спокойствие», — информирует пресс-служба.

Накануне морские учения со стрельбами в Туапсинском районе проходили 22 февраля, об этом сообщал Telegram-канал Краснодарского оперштаба. 15 февраля учения проходили на нефтяном терминале «РН-Морской терминал Туапсе». Накануне учения со стрельбой провели российские военные в акватории морского порта Новороссийск.

Учения регулярно проводятся также в Республике Крым и в Севастополе.