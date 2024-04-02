Выстрелы в порту Туапсе: когда перекроют движение судов

Накануне морские учения со стрельбами в Туапсинском районе проходили 22 февраля, об этом сообщал Telegram-канал Краснодарского оперштаба. 15 февраля учения проходили на нефтяном терминале «РН-Морской терминал Туапсе». Накануне учения со стрельбой провели российские военные в акватории морского порта Новороссийск.