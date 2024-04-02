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В Челябинске из водопроводных кранов может политься кипяток

В Челябинске с 11 по 18 апреля пройдут испытания теплосетей.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске в апреле собираются устроить испытания теплосетей на максимальную температуру.

В трубы подадут очень горячую воду, чтобы проверить прочность сетей. На время испытаний отключат отопление в школах, детсадах, больницах и поликлиниках. А в домах, где нет автоматических регуляторов температуры, перекроют горячее водоснабжение.

В «УСТЭК-Челябинск» предупредили, что если внутридомовое оборудование работает неправильно, то из водопроводных кранов может хлынуть кипяток.

— Расчетная максимальная температура теплоносителя, вышедшего с источника может достигать 127 градусов, — уточнили в теплоснабжающей компании.

Чтобы случайно не обжечься, челябинцам советуют сначала открывать кран с холодной водой, а потом постепенно добавлять к ней горячую.

Испытания труб будут проводить в период с 6:00 до 20:00 в три этапа.

11 апреля — в контуре ТЭЦ-4 в Курчатовском, Калининском и Центральном районах.

16 апреля — в контуре ТЭЦ-2 в Тракторозаводском, Советском, Центральном и Ленинском районах.

18 апреля — в контуре Северо-Западной котельной в Калининском и Курчатовском районах.

Посмотреть список домов, которые затронут испытания, можно по ссылке.

ЖКХ