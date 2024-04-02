В Челябинске из водопроводных кранов может политься кипяток

В Челябинске в апреле собираются устроить испытания теплосетей на максимальную температуру.
В трубы подадут очень горячую воду, чтобы проверить прочность сетей. На время испытаний отключат отопление в школах, детсадах, больницах и поликлиниках. А в домах, где нет автоматических регуляторов температуры, перекроют горячее водоснабжение.
В «УСТЭК-Челябинск» предупредили, что если внутридомовое оборудование работает неправильно, то из водопроводных кранов может хлынуть кипяток.
— Расчетная максимальная температура теплоносителя, вышедшего с источника может достигать 127 градусов, — уточнили в теплоснабжающей компании.
Чтобы случайно не обжечься, челябинцам советуют сначала открывать кран с холодной водой, а потом постепенно добавлять к ней горячую.
Испытания труб будут проводить в период с 6:00 до 20:00 в три этапа.
11 апреля — в контуре ТЭЦ-4 в Курчатовском, Калининском и Центральном районах.
16 апреля — в контуре ТЭЦ-2 в Тракторозаводском, Советском, Центральном и Ленинском районах.
18 апреля — в контуре Северо-Западной котельной в Калининском и Курчатовском районах.
Посмотреть список домов, которые затронут испытания, можно по ссылке.