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Международный фестиваль джаза пройдет в Ташкенте в восьмой раз

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. VIII Международный фестиваль джаза пройдет в Ташкенте с 26 апреля по 12 мая. Джазовые группы из Узбекистана выступят там 27 апреля, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Концерты состоятся под открытым небом — на площадке за Дворцом международных форумов «Узбекистан». Вход — свободный.

По приглашению посольств на фестивале выступят артисты из Германии, Израиля, Индонезии, Польши, Румынии, Украины, Франции и Швейцарии.

Кроме того, Фонд пригласил выступить на фестивале таких выдающиеся музыкантов, как Грегори Портер, Кенни Гарретт, Игорь Бутман и других известных исполнителей.

Фестиваль проводится под эгидой представительства ЮНЕСКО в Узбекистане и приурочен к Международному дню джаза — 30 апреля.

Напомним, этим летом в Ташкенте пройдет Международный фестиваль волонтеров.