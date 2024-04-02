Международный фестиваль джаза пройдет в Ташкенте в восьмой раз

Концерты состоятся под открытым небом — на площадке за Дворцом международных форумов «Узбекистан». Вход — свободный.
По приглашению посольств на фестивале выступят артисты из Германии, Израиля, Индонезии, Польши, Румынии, Украины, Франции и Швейцарии.
Кроме того, Фонд пригласил выступить на фестивале таких выдающиеся музыкантов, как Грегори Портер, Кенни Гарретт, Игорь Бутман и других известных исполнителей.
Фестиваль проводится под эгидой представительства ЮНЕСКО в Узбекистане и приурочен к Международному дню джаза — 30 апреля.
Напомним, этим летом в Ташкенте пройдет Международный фестиваль волонтеров.