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Синоптики предупредили о сильном южном ветре в Воронежской области

Предупреждение о сильном ветре, который ожидается в Воронежской области уже сегодня, продлили до 3 апреля включительно. Об этом сообщили синоптики местного Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 87% 753 мм рт. ст. +13°

Завтра в течение дня он будет дуть с южной стороны, метеорологи просчитали, что порывы ветра усилятся до 15−18 м/с.

Ветер принесет в регион небольшое похолодание. Во второй половине рабочей недели по области температура опустится до +12…+14 градусов. Кроме того, могут пройти дожди.

В городе, согласно предварительным прогнозам, в среду, 3 апреля, температура воздуха в дневные часы будет держаться на отметке в +16…+18 градусов. В четверг, 4 апреля, будет немногим прохладнее — в районе +14, пройдет дождь. В пятницу и субботу, 5 и 6 апреля соответственно, в дневное время обещают около +10…+12 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до значений в +2…+4 градуса.