Синоптики предупредили о сильном южном ветре в Воронежской области

В городе, согласно предварительным прогнозам, в среду, 3 апреля, температура воздуха в дневные часы будет держаться на отметке в +16…+18 градусов. В четверг, 4 апреля, будет немногим прохладнее — в районе +14, пройдет дождь. В пятницу и субботу, 5 и 6 апреля соответственно, в дневное время обещают около +10…+12 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до значений в +2…+4 градуса.