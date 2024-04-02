Как аномальная засуха в Ростовской области повлияет на будущий урожай

— Обычно март у нас в области богат на осадки, но в этот раз их было архимало. Впрочем, как и солнечных дней — от силы десять в первый месяц весны-2024. Еще дней семь дул суховей, который в нормальные солнечные годы мог бы высушить почву на семь-восемь сантиметров.