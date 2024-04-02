Как аномальная засуха в Ростовской области повлияет на будущий урожай

В марте, по данным климатолога Александра Иошпы, в Ростовской области выпал всего один миллиметр осадков, из-за чего этот месяц можно назвать чрезвычайно бедным на осадки. Да и первые дни апреля выдались и того жарче: сейчас на дворе — чуть ли не лето!
О том, как такая погода повлияет на будущий урожай донских аграриев, в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов» на 89,8 FM рассказал специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов.
БЫЛА БЫ КАТАСТРОФА.
По словам специалиста, на будущий урожай влияет целый ряд погодных факторов. Среди них — и засушливая погода.
— Обычно март у нас в области богат на осадки, но в этот раз их было архимало. Впрочем, как и солнечных дней — от силы десять в первый месяц весны-2024. Еще дней семь дул суховей, который в нормальные солнечные годы мог бы высушить почву на семь-восемь сантиметров.
К счастью, по словам специалиста, в Ростовской области часто бывают ночные заморозки, которые и подтягивают влагу из глубины. И сейчас ею пропитано 2,5 метра почвы.
— Все это благодаря тому, что осадков зимой было много. И это в настоящий момент спасает сельхозпроизводителей, которые уже посеяли горох, заканчивают сеять ячмень и занялись льном. Если бы в марте не было этих морозных ночей, то, конечно, была бы катастрофа.
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ОБОЙДЕТСЯ.
Но, подчеркнул собеседник, селянам расслабляться нельзя.
— Во время заморозков хоть и происходило подтягивание влаги, но она же уходила и в атмосферу. Поэтому в обязательном порядке нужно проводить прикатывание почвы. Под каждую культуру — использовать свои катки. Иначе влага просто улетучится.
При этом на севере и востоке области влаги в почве в настоящее время достаточно, поэтому там происходит выпирание посевов. Но из-за этого аграриям нельзя проводить боронование. Нужны специальные катки, которые удаляют отмершие листья, прочесывают и немножко разрыхляют почву, давая возможность проходить воздуху.
Но на будущий урожай, считает специалист, не повлияет даже сухой апрель. Правда, в том случае, если он весь не будет слишком жарким.
— Благодаря заморозкам корневая система у растений уходит вглубь, как и должно быть. Но при резкой жаре, у тех же яровых и озимых культур, она начнет развиваться вверху, где тепло и комфортно. И тогда без последствий для урожая уже не обойдется.