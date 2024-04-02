Музейная ночь в Калининграде пройдёт 17 мая

Жители и гости Калининграда смогут посетить по единому билету восемь музеев: Кафедральный собор, Музей Мирового океана, Музей янтаря, Фридландские ворота, Музей изобразительных искусств, Балтийский филиал музея изобразительных искусств имени Пушкина, Дом китобоя и Историко-художественный музей. В этот день культурные учреждения будут работать с 19:00 до полуночи. Помимо единого билета можно приобрести билет на отдельные мероприятия музеев в кассах площадок. В региональных учреждениях акция пройдёт следующим вечером — 18 мая.