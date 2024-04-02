Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музейная ночь в Калининграде пройдёт 17 мая

Главной темой акции станут семейные ценности и реликвии.

Источник: Калининград.Ru

Музейная ночь в Калининграде пройдёт в пятницу, 17 мая. Акция будет приурочена к году семьи в России. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Фестивальной дирекции».

Жители и гости Калининграда смогут посетить по единому билету восемь музеев: Кафедральный собор, Музей Мирового океана, Музей янтаря, Фридландские ворота, Музей изобразительных искусств, Балтийский филиал музея изобразительных искусств имени Пушкина, Дом китобоя и Историко-художественный музей. В этот день культурные учреждения будут работать с 19:00 до полуночи. Помимо единого билета можно приобрести билет на отдельные мероприятия музеев в кассах площадок. В региональных учреждениях акция пройдёт следующим вечером — 18 мая.

Главной темой Музейной ночи в 2024 году станут семейные ценности и реликвии. Полная программа всех мероприятий появится позже на официальном сайте мероприятия.

В 2023 году «Музейная ночь» прошла в Калининградской области в 18 раз. Главной темой стали городские истории. Подробности о прошлогоднем мероприятии смотрите в репортаже Калининград.Ru.

6+

выставки и музеи