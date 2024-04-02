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Восковую фигуру Назарбаева убрали из музея в Астане

Восковую фигуру первого президента Нурсултана Назарбаева убрали из государственного военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В музее корреспонденту NUR.KZ пояснили, что экспозиции выставочных залов музеев периодически обновляются в соответствии с мировой музейной практикой.

«Также в 2024 году к 100-летию со дня рождения первого министра обороны страны, Героя Советского Союза, Халық қаһарманы, генерала армии Сагадата Кожахметулы Нурмагамбетова, в выставочном зале “Вооруженные Силы Республики Казахстан” проведена реэкспозиция по расширению экспозиции, с целью полностью охватить жизнь и военную службу Сагадата Кожахметулы», — сообщили в государственном военно-историческом музее ВС РК.

На данный момент скульптура первого президента находится в фонде музея, где проводится работа по очистке и восстановлению экспоната.

Напомним, восковая фигура Нурсултана Назарбаева появилась в столичном музее в 2018 году ко Дню первого президента. Инсталляция представляла собой президентский кабинет: Назарбаев сидит за столом, перед ним — уже подписанный приказ о назначении генерала-полковника Сагадата Нурмагамбетова министром обороны нашей страны.