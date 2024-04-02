Восковую фигуру Назарбаева убрали из музея в Астане

«Также в 2024 году к 100-летию со дня рождения первого министра обороны страны, Героя Советского Союза, Халық қаһарманы, генерала армии Сагадата Кожахметулы Нурмагамбетова, в выставочном зале “Вооруженные Силы Республики Казахстан” проведена реэкспозиция по расширению экспозиции, с целью полностью охватить жизнь и военную службу Сагадата Кожахметулы», — сообщили в государственном военно-историческом музее ВС РК.