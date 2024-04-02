Омскую телебашню подсветят цветами флагов России и Беларуси

Во вторник, 2 апреля, в День единения народов России и Беларуси в Омске телебашня окрасится цветами флагов этих стран. Тематическую подсветку включит филиал РТРС «Омский ОРТПЦ». Об этом рассказали в правительстве Омской области.
Телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. Также на медиафасаде башни появится бегущая строка «День единения народов России и Беларуси». Омичи смогут запечатлеть иллюминацию с 21:00 до 24:00.
Добавим, что праздник отмечается со 2 апреля 1996 года. Тогда был подписан договор о создании Сообщества России и Беларуси. Ещё через год образовалось Союзное государство.