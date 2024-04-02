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Омскую телебашню подсветят цветами флагов России и Беларуси

Акция приурочена ко Дню единения этих двух народов.

Источник: правительство Омской области

Во вторник, 2 апреля, в День единения народов России и Беларуси в Омске телебашня окрасится цветами флагов этих стран. Тематическую подсветку включит филиал РТРС «Омский ОРТПЦ». Об этом рассказали в правительстве Омской области.

Телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. Также на медиафасаде башни появится бегущая строка «День единения народов России и Беларуси». Омичи смогут запечатлеть иллюминацию с 21:00 до 24:00.

Добавим, что праздник отмечается со 2 апреля 1996 года. Тогда был подписан договор о создании Сообщества России и Беларуси. Ещё через год образовалось Союзное государство.

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