Волгоградцы просят Бастрыкина проверить миллионные расходы «Метроэлектротранса»

В своем обращении волгоградцы напомнили, что в трех районах Волгограда — Кировском, Советском и Красноармейском — уже нет троллейбусов. Вместо них ходят автобусы, на которые власти ежегодно тратят десятки миллионов рублей. В том числе на услуги по аудиту, на техническую поддержку и сопровождение.