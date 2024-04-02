Волгоградцы просят Бастрыкина проверить миллионные расходы «Метроэлектротранса»

Общественники из Волгограда направили коллективное заявление главе СК России Александру Бастрыкину, в котором требуют проверить МУП «Метроэлектротранс» на обоснованность расходов. Активисты полагают, что «хищения и растраты» привели к тому, что в Волгограде постепенно исчезает электротранспорт.
В своем обращении волгоградцы напомнили, что в трех районах Волгограда — Кировском, Советском и Красноармейском — уже нет троллейбусов. Вместо них ходят автобусы, на которые власти ежегодно тратят десятки миллионов рублей. В том числе на услуги по аудиту, на техническую поддержку и сопровождение.
«Только на эти цели было потрачено 23 миллиона рублей. Хотя по договору эти услуги являются гарантийным случаем и производятся безвозмездно поставщиком автобусов», — пишут в своем обращении активисты.
Они требуют привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые, по их мнению, «причинили материальный ущерб муниципальному предприятию, а равно государству и обществу».