Погода в Перми: каким будет лето 2024

До лета осталось всего ничего. Многие уже начинают планировать свои отпуска, поездки на дачу или на природу, путешествие на море. И пермякам, конечно, хочется узнать, каким же будет лето в 2024 году. Гидрометцентр России опубликовал вероятный прогноз погоды на ближайшие полгода — до сентября.