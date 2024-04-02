Погода в Перми: каким будет лето 2024

До лета осталось всего ничего. Многие уже начинают планировать свои отпуска, поездки на дачу или на природу, путешествие на море. И пермякам, конечно, хочется узнать, каким же будет лето в 2024 году. Гидрометцентр России опубликовал вероятный прогноз погоды на ближайшие полгода — до сентября.
По данным синоптиков, в целом в Пермском крае прогнозируется довольно теплое лето. Температура воздуха окажется около и выше средних многолетних значений. Количество осадков также будет близко к норме. Однако специалисты отмечают, что такие долгосрочные прогнозы сбываются лишь на 70 процентов.
Синоптики рассказали, каким будет лето 2024 в Перми
Апрель в Перми может стать самым теплым за последние 12 лет — с 2012 года. Средняя температура ожидается на 1 градус выше климатической нормы в +1…+6. Снег начнет активно таять. Осадков выпадет около нормы 28−56 мм.
Последний месяц весны останется среднестатистическим. В мае 2024 года жителям Перми предстоит подготовиться к температуре от +8 до +13 градусов. Пройдут дожди. За месяц может выпасть от 42 до 72 мм осадков.
Погода в июне 2024 года в Перми будет такой, как положено по климатическим нормам. Погодные аномалии не прогнозируются. Столбики термометров покажут +14…+18 градусов. Дожди принесут около 57−98 мм осадков.
Июль 2024 в Перми и в Пермском крае ожидается аномально жарким. По прогнозам синоптиков, будет на 1−2 градуса выше нормы в +16…+21 градус. Осадки останутся на среднемесячном уровне 55−90 мм.
Средняя температура воздуха в августе в Перми будет в пределах нормы +13…+17 градусов. На юге Пермского края (Юго-Камский, Оса, Кунгур) выпадет около нормы осадков. На севере (Усолье, Соликамск, Березники, Красновишерск, Чердынь) ожидается чуть больше дождей, чем обычно при норме 58−93 мм.
В сентябре 2024 жителей Перми порадует теплая погода. В целом средняя температура воздуха окажется на уровне +7…+11 градусов. При этом будет немного дождливо. Всего в первый осенний месяц выпадет 49−84 мм осадков.