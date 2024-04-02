Житель Воронежской области накопил 51 неоплаченный штраф за нарушение ПДД

Полицейские совместно с судебными приставами по Эртильскому району побывали в гостях у 35-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Дело в том, что фигурант накопил 51 штраф за нарушения ПДД на общую сумму 65 тысяч рублей.
Теперь в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ злоумышленнику грозит штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов. Кроме того, приставы арестовали машину нарушителя. На выплату задолженности подозреваемому дали десять дней.