Житель Воронежской области накопил 51 неоплаченный штраф за нарушение ПДД

Полицейские совместно с судебными приставами по Эртильскому району побывали в гостях у 35-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Дело в том, что фигурант накопил 51 штраф за нарушения ПДД на общую сумму 65 тысяч рублей.