Учёные ТГУ узнают, почему пситтакозавр сибирский из Шестакова глотал камни

«То, что динозавры глотали камни — не ново. Вопросы возникли после того, как в 2023 году мы вместе с кемеровчанами пробурили в Шестаково 200-метровую скважину. Когда мы начали исследовать керн, совпадающий по времени с периодом обитания пситтокозавров, выяснилось, что крупной гальки, как та, что найдена в ЖКТ животных, не было на десятки километров вокруг», — рассказывает доцент университета Алексей Файнгерц.