Учёные ТГУ узнают, почему пситтакозавр сибирский из Шестакова глотал камни

Палеонтологи Томского государственного университета обнаружили в желудках пситтакозавров сибирских камни гастролиты. Вероятно, они помогали пищеварению, однако около кузбасской деревни Шеставкова таких камней нет.
«То, что динозавры глотали камни — не ново. Вопросы возникли после того, как в 2023 году мы вместе с кемеровчанами пробурили в Шестаково 200-метровую скважину. Когда мы начали исследовать керн, совпадающий по времени с периодом обитания пситтокозавров, выяснилось, что крупной гальки, как та, что найдена в ЖКТ животных, не было на десятки километров вокруг», — рассказывает доцент университета Алексей Файнгерц.
Ученые полагают, что попугай-ящер, как еще называют пситтакозавра, мигрировал на большие расстояния, чтобы найти подходящие камни. Выяснить, какая территория привлекала древних животных, поможет исследование минералогов ТГУ.
Также исследование керна из Шестакова расскажет, как изменялся макрорегион и какими были климатические особенности того времени. Данные помогут понять, как сформировались отложения, вмещающие кости динозавров, что было источником осадочного материала и как этот материал переносился животными.