МЧС предупредило новосибирцев о вскрытии реки Карасук

В период с 4 апреля по 7 апреля ожидается вскрытие реки Карасук в районе села Черновка, возможно образование затора льда, повышение уровня воды до отметок 960−1000 см и подтопление прибрежных территорий населённых пунктов, сообщает региональное МЧС со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.