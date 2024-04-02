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МЧС предупредило новосибирцев о вскрытии реки Карасук

Напомним, что на прошлой неделе в регионе уже зафиксировали перелив талых вод.

Жителей Карасукского района Новосибирской области предупредили о возможном ЧС из-за вскрытия реки Карасук. Информацией поделилось ГУ МЧС по региону.

В период с 4 апреля по 7 апреля ожидается вскрытие реки Карасук в районе села Черновка, возможно образование затора льда, повышение уровня воды до отметок 960−1000 см и подтопление прибрежных территорий населённых пунктов, сообщает региональное МЧС со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

Напомним, что на прошлой неделе в регионе зафиксировали перелив талых вод. Они наблюдались в Тогучинском, Искитимском, Карасукском и Кочковском районах.

МЧС