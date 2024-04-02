С начала году в Кузбассе провели уже 47 операций по пересадке органов

«Трансплантация — это уникальная операция, многоэтапная и очень ответственная. Начинается она задолго до того, как пациент попадёт на операционный стол. Правильная транспортировка и подготовка, сама операция и дальнейшее наблюдение — все эти факторы в совокупности дают хорошие результаты», — отметила заведующая Центром трансплантации больницы имени С. В. Беляева Татьяна Пиминова.