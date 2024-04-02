С начала году в Кузбассе провели уже 47 операций по пересадке органов

С начала года в Кузбассе провели уже 47 операций по пересадке органов. Так, во время 23 операций людям пересадили почки, пяти — печень, четырёх — сердца, и 15 человек получили новую глазную роговицу.
«Трансплантация — это уникальная операция, многоэтапная и очень ответственная. Начинается она задолго до того, как пациент попадёт на операционный стол. Правильная транспортировка и подготовка, сама операция и дальнейшее наблюдение — все эти факторы в совокупности дают хорошие результаты», — отметила заведующая Центром трансплантации больницы имени С. В. Беляева Татьяна Пиминова.
Одним из счастливых пациентов врачей областной больницы стала 52-летняя кемеровчанка, которую два месяца назад поставили в лист ожидания. За пару часов ей пересадили печень. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, но находится под наблюдением врачей.
Всего в прошлом году в регионе было сделано 64 операции по трансплантации почки, 13 — сердца, четыре — печени и 42 — глазной роговицы.