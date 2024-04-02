Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей Бора

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении природоохранного законодательства на Бору, сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».
Там жители жалуются на резкий и неприятный запах. По словам горожан, это может быть связано с деятельностью местного завода.
Председатель СК РФ поручил провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных, а потом окончательных результатах.
«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил провести проверку после инцидента с подростками на Бору.