Резиденцию дворца Сеида Абдуллахад-хана в Кармане разрушают кладоискатели

Дворец частично разрушили красноармейцы во время гражданской войны. В годы второй мировой в нем были расквартированы польские военнопленные, а позже разместилось правление колхоза, затем — шелковичное хозяйство. Все это не способствовало сохранности исторического помятника.
Сегодня же довершают разрушение памятника архитектуры «черные копатели», ищущие золото эмира. Они ломают стены с уникальными орнаментами.
В октябре 2023 года дирекция по реставрации объектов культурного наследия при Агентстве культурного наследия и Управление культурного наследия Навоийской области сообщили о начале реставрационных работ в резиденции Мирза-чорбог, расположенной на территории Карманинского района Навоийской области. Но, судя по фотографиям, реставрация остановлена, дворец разрушается.
Надеемся услышать ответ Агентства по культурному наследию о состоянии бывшей резиденции эмира.
Напомним, что областные жители уничтожили часть археологических памятников, чтобы организовать хлев и посевное поле.