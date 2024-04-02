Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резиденцию дворца Сеида Абдуллахад-хана в Кармане разрушают кладоискатели

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Канал «Дела тонкие» опубликовал фотографии разрушающегося дворца эмира бухарского в Кармане. В этом дворце Мирзачор-бог, построенном в 1900—1905 годы, эмир Сеида Абдуллахад-хан провел последние годы жизни, рассорившись с бухарским духовенством, здесь и похоронен, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Дворец частично разрушили красноармейцы во время гражданской войны. В годы второй мировой в нем были расквартированы польские военнопленные, а позже разместилось правление колхоза, затем — шелковичное хозяйство. Все это не способствовало сохранности исторического помятника.

Сегодня же довершают разрушение памятника архитектуры «черные копатели», ищущие золото эмира. Они ломают стены с уникальными орнаментами.

В октябре 2023 года дирекция по реставрации объектов культурного наследия при Агентстве культурного наследия и Управление культурного наследия Навоийской области сообщили о начале реставрационных работ в резиденции Мирза-чорбог, расположенной на территории Карманинского района Навоийской области. Но, судя по фотографиям, реставрация остановлена, дворец разрушается.

Надеемся услышать ответ Агентства по культурному наследию о состоянии бывшей резиденции эмира.

Напомним, что областные жители уничтожили часть археологических памятников, чтобы организовать хлев и посевное поле.