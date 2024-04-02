Проезд по Октябрьскому мосту в Новосибирске сузили на 7 метров

Сейчас для движения транзитного транспорта используются 4 полосы — по две в каждом направлении. Измененная схема движения привела к большим заторам и пробкам. Для того, чтобы увеличить пропускную способность Октябрьского моста, по нему запретили ездить грузовому транспорту, за исключением тех автомобилей, которые заняты в ремонтных работах.