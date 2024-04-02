Проезд по Октябрьскому мосту в Новосибирске сузили на 7 метров

«Проезжая часть имеет 6 полос движения шириной по 3,25 м. При недостаточном габарите проезжей части, составляющей 19,8 метров, отсутствуют полосы безопасности», — пояснили в администрации города.
Сейчас для движения транзитного транспорта используются 4 полосы — по две в каждом направлении. Измененная схема движения привела к большим заторам и пробкам. Для того, чтобы увеличить пропускную способность Октябрьского моста, по нему запретили ездить грузовому транспорту, за исключением тех автомобилей, которые заняты в ремонтных работах.
«На регулярной основе проводится поддерживающий ремонт проезжей части моста. Это позволило значительно повысить пропускную способность моста и сократить время проезда участка от площади им. Лыщинского до Речного вокзала до 15 минут. В первой декаде апреля планируется проведение работ по замене изношенных слоев покрытия с применением горячих асфальтобетонных смесей», — уточнили в мэрии.
В администрации Новосибирска сообщили, что с целью проработки заторных ситуаций специалисты проводят анализ транспортного потока, в особенности планируется изменить режим работы светофора на перекрестке улиц Восход и Зыряновская и удлинить время работы зеленого сигнала по улице Восход.
В мэрии пояснили, что рассматривается вопрос о перекрытии трамвайных путей на улице Восход.
Напомним, Бугринский мост в Новосибирске попал в топ лучших по стране.