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В Воронеже апрель будет теплым и не очень дождливым

Синоптики прогнозируют, что температура будет в среднем на 1,3 градуса выше, а осадков выпадет чуть меньше нормы.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 753 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Воронежские синоптики дали прогноз, какой будет погода в апреле. Второй месяц весны 2024 года в столице Черноземья обещает быть теплее нормы и чуть менее дождливым, чем обычно.

— В апреле ожидаем среднесуточную температуру +10 градусов при норме +8,7. Что касается осадков, то ожидаем, что выпадет 37 миллиметров. Это 90 процентов от нормы — 41 мм, — сообщили в Воронежском гидрометцентре.

Напомним, 31 марта и 1 апреля в Воронеже были зафиксированы температурные рекорды. А весь март 2024 года оказался самым сухим за последние 100 лет.