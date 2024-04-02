В Воронеже апрель будет теплым и не очень дождливым

Воронежские синоптики дали прогноз, какой будет погода в апреле. Второй месяц весны 2024 года в столице Черноземья обещает быть теплее нормы и чуть менее дождливым, чем обычно.
— В апреле ожидаем среднесуточную температуру +10 градусов при норме +8,7. Что касается осадков, то ожидаем, что выпадет 37 миллиметров. Это 90 процентов от нормы — 41 мм, — сообщили в Воронежском гидрометцентре.
Напомним, 31 марта и 1 апреля в Воронеже были зафиксированы температурные рекорды. А весь март 2024 года оказался самым сухим за последние 100 лет.