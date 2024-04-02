Первая клубника и арбуз из Коста-Рики: весенние цены на Комаровке

Корреспондент Sputnik посмотрел на ассортимент и стоимость самых популярных фруктов, ягод и овощей на главном продовольственном рынке страны.
Помидоры
Стоимость помидоров варьируется в зависимости от сорта и страны происхождения. Так, килограмм томата «Ветка» из Италии обойдется покупателю в 8 белорусских рублей. А его собрат из Турции уже стоит 11,90 рубля.
Томаты сорта «Бычье сердце» из солнечного Азербайджана предлагают по цене килограмма мяса — 24,90 рубля. Продавцы утверждают, что это очень сладкий и мясистый сорт. Помидоры «Черри» из Испании претендуют на рекорд — 25 рублей за кило. Продавцы хвалят их вкус и дают попробовать — на слово верить не придется.
Огурцы
Ассортимент огурцов существенно расширился, а цены на них пошли вниз. Но все равно в магазине, как правило, их можно найти дешевле. С другой стороны, вкус магазинных не такой насыщенный.
Огурец «Свежий» из белорусских теплиц стоит 9,90 рубля. А вот «колючий» сорт «Миринда» также отечественного производства чуть дороже — 10,90 рубля. Огурчики «Зазуля» готовы продать за 12,90 рубля. Самые дешевые огурцы оцениваются в 5,50 рубля, правда, вид у них был не самый аппетитный: помятые и подуставшие.
От авокадо до грибов
Авокадо продают поштучно, привозят его из Перу (2,90 за штуку) и Израиля (3,90), встречаются экземпляры за 5 и 7,90 рубля-штука. Можно на Комаровке купить и салат «Микс» за 4,90 рубля упаковка, один килограмм готовы уступить за 31 рубль. А вот руккола стоит 6 рублей за упаковку, кило — 50. Есть и китайский чеснок: килограмм — 30 рублей.
На Комаровке продают и пучки черемши, стоимостью 2,5−5 рубля. Правда, на вопрос о происхождении отвечают неохотно и уж совсем не рады камерам. Тут же продают и сушеные белые грибы по цене 30 рублей за 100 граммов (1 килограмм — 300 рублей).
Клубника и голубика
Бойко идет торговля у прилавков с клубникой, приобрести ягоду хотят многие, лоточки разбирают активно. Пробовать клубнику продавцы дают, главное, не увлекаться. Чтобы обратить внимание на свою витрину, некоторые крупным шрифтом пишут сильно меньшую цену. И только вблизи можно заметить, что это стоимость 500 граммов. Греческая клубника стоит от 18 до 25 рублей за кг. Встречается и чуть дешевле, но, как правило, уже залежавшаяся или помятая.
Есть на прилавках рынка и голубика прямиком из Перу, 100 граммов обойдутся в среднем в 7,90 рубля, килограмм, соответственно — 79.
Апельсины
Марокканские мандарины стоят 8,90 рубля за кило, испанские — 9,90. Апельсины «сочные» из Испании — 6,90, «сладкие» — на три рубля дороже. Самые дорогие — «Апельсин просто прелесть! Океан сока!» — продавцы готовы отдать за 14,90 рубля. Фрукты из Ирана дешевле — 5,50 рубля. Египетские — по 7,90 рубля.
При описании товара продавцы не жалеют красочных эпитетов, так что рекомендуем продегустировать товар перед покупкой.
Арбуз из Коста-Рики и виноград
Пожалуй, самый необычный экземпляр на Комаровке — арбуз из Коста-Рика за 14,90 рубля килограмм. Их на прилавке выставлено пять, все разного размера. Продавец нахваливает товар и даже готов немного скинуть цену. Но, увы, к договоренности не приходим.
А вот ассортимент винограда пока не сильно большой. Сорт «Дамские пальчики» готовы продать за 19,90 рубля, «Кишмиш» из Чили — за 19,90 рубля. Есть виноград и за 24 рубля 90 копеек.
Для любителей экзотики из Перу привезли манго «Королевское медовое». Продают не на развес, а поштучно за 35 рублей. Если судить по количеству оставшихся фруктов на прилавке, они пользуются немалым спросом.