Первая клубника и арбуз из Коста-Рики: весенние цены на Комаровке

Бойко идет торговля у прилавков с клубникой, приобрести ягоду хотят многие, лоточки разбирают активно. Пробовать клубнику продавцы дают, главное, не увлекаться. Чтобы обратить внимание на свою витрину, некоторые крупным шрифтом пишут сильно меньшую цену. И только вблизи можно заметить, что это стоимость 500 граммов. Греческая клубника стоит от 18 до 25 рублей за кг. Встречается и чуть дешевле, но, как правило, уже залежавшаяся или помятая.