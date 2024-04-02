Евами и Егорами чаще всего называют воронежцы своих детей в 2024 году

По итогам трех месяцев 2024 года воронежцы чаще всего называли мальчиков Александрами, Иванами, Матвеями, Михаилами, Артемами, Максимами, Тимофеями, Дмитриями, Егорами и Марками. Об этом сообщает пресс-служба ЗАГС региона. В десятку самых популярных имен у девочек вошли — Виктория, Ева, Алиса, Полина, София, Анна, Мария, Варвара, Василиса и Ксения.