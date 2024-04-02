«Кубановедение» выводят из обязательной школьной программы в Краснодарском крае

— Этот интерес к краеведению начинался отнюдь не в постсоветское время, как принято считать. «Родинаведение» — был такой предмет. Считалось, что региональный компонент был очень важен в воспитании патриотизма. Потому что тот, кто всю жизнь любит то место, где родился, с чем связаны его детские воспоминания — больше мотивирован любить всю страну в целом. И в недавние времена у нас жители Кубани больше знали историю своей станицы, чем мировую, — говорит «КП»-Кубань" историк Виталий Бондарь. — Учебники, конечно, приходилось рихтовать. Но в последние годы интерес к изучению истории Кубани, действительно, угас.