«Кубановедение» выводят из обязательной школьной программы в Краснодарском крае

«Кубановедение» пропало из обязательной школьной программы в некоторых школах Краснодарского края. Предмета не стало в расписании с 1 сентября.
— Учебники выдали, а по поводу самого предмета ясности нет, — говорят родители одной из школ Северского района.
Аналогичные перемены отметили в школах Краснодара. Но пока не во всех.
— «Кубановедение» никуда не пропало. Курс преподается во всех школах Краснодарского края. Изучение предмета может быть организовано по решению образовательной организации или в рамках урочной деятельности как части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, или как курса внеурочной деятельности. Также обращаем внимание, что изучение курса может быть завершено в 10 классе при интенсивном освоении содержания программы среднего общего образования, — разъяснили «КП»-Кубань" в министерстве образования и молодежной политики Краснодарского края.
То есть часть школ теперь изучает краеведение на кружках.
ЕСТЬ МНЕНИЕ.
Краевед считает, что к изучению региональной истории нельзя подходить формально.
— Этот интерес к краеведению начинался отнюдь не в постсоветское время, как принято считать. «Родинаведение» — был такой предмет. Считалось, что региональный компонент был очень важен в воспитании патриотизма. Потому что тот, кто всю жизнь любит то место, где родился, с чем связаны его детские воспоминания — больше мотивирован любить всю страну в целом. И в недавние времена у нас жители Кубани больше знали историю своей станицы, чем мировую, — говорит «КП»-Кубань" историк Виталий Бондарь. — Учебники, конечно, приходилось рихтовать. Но в последние годы интерес к изучению истории Кубани, действительно, угас.
К слову, в Краснодарском крае учебный предмет «Кубановедение» ввели в школьную программу с 1 сентября 2004 года в соответствии с приказом департамента образования и науки Краснодарского края № 018/889 от
В учебном плане школы на этот предмет отводится 1 урок в неделю с 1-го по 11-й класс.
В 1-м и во 2-м классах дети работали по специальным рабочим тетрадям, а в 3-м и 4-м классах выдавались учебники, а к ним прилагались рабочие тетради.
Но может статься, что те выпускники, у кого зафиксирована итоговая оценка по «Кубановедению» в аттестате, в 2024 году станут последними.