У «Континента» в Омске вновь меняют схему движения

В департаменте транспорта рассказали о том, что с 5 апреля на пересечении улиц 70 лет Октября и Конева меняется схема движения. Автомобилистам вновь разрешили поворачивать с крайней левой полосы налево в сторону «Континента».
«Изменения обусловлены проведением комплекса работ по реконструкции бульвара Архитекторов. В настоящее время из-за закрытия перекрестка улицы 70 лет Октября и бульвара Архитекторов произошло перераспределение транспортных потоков, существенно увеличилась интенсивность трафика на пересечении улиц Конева и 70 лет Октября. Принятые изменения позволят разгрузить данный участок и минимизировать заторовые ситуации», — рассказала Марина Расторгуева, заместитель директора департамента транспорта.
Теперь с третьей полосы на указанном участке можно будет ехать прямо и налево, со второй — прямо, а с первой — направо. На перекрёсте заменят дорожные знаки и светофорные линзы соответствующим образом.
Напомним, левый поворот с улицы Конева на улицу 70 лет Октября был запрещён в конце ноября прошлого года. Чтобы проехать в сторону «Континента», автомобилистам необходимо было проезжать прямо и разворачиваться.