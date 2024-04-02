Самарская область превзошла Санкт-Петербург по числу новых зараженных COVID-19

За этот период в регионе вылечились более 1,6 тыс. человек и был госпитализирован 91 житель. Летальных исходов среди инфицированных в области за это время не выявлено. Об этом сообщается на сайте Объясняем.РФ.
В Ульяновской области в отчетном периоде было выявлено 188 новых зараженных коронавирусом, выздоровело 266 и отправлено в больницы 17. В Оренбуржье за минувшие семь дней зарегистрировано 106 случаев заражения, вылечился 91 человек, госпитализированы 18. Ни в одном из указанных регионов нет смертей среди инфицированных за прошлую неделю.
В России Самарская область находится на втором месте по числу новых зараженных COVID-19 после Москвы (почти 3,6 тыс. человек). Тройку лидеров в стране по этому показателю замыкает Санкт-Петербург (более 1,3 тыс. человек). До этого Самарская область уступала северной столице по числу новых зараженных.