Жительница Мангистау родила ребенка спустя 26 лет ожидания

По информации ведомства, 28 марта женщине провели операцию кесарева сечения в родильном отделении Жанаозенской городской многопрофильной больницы. Врачи рассказали, что много лет женщина пыталась зачать ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Вместе с мужем она не теряла надежды, и каждый раз начинала снова. В результате чего ее мечта сбылась. Она родила мальчика весом 2 950 гр. и ростом 51 см.