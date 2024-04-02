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В Симферополе резко похолодает 3 апреля

На Крым надвигается холодный атмосферный фронт.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 753 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

В Симферополе резко изменится погода 3 апреля. На смену аномальной жаре придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой значительное понижение температуры, сообщили КП-Крым в республиканском гидрометцентре.

— Температура воздуха понизится на 10−12 градусов, — отметила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Напомним, 1 апреля в Симферополе был побит абсолютный температурный рекорд. Впервые за последние 83 года воздух прогрелся до 27,1 градуса в этот день.

Таким образом, был перекрыт рекорд 1941 года, когда столбики термометров показывали 25,6 градуса.