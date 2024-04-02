В Симферополе резко похолодает 3 апреля

В Симферополе резко изменится погода 3 апреля. На смену аномальной жаре придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой значительное понижение температуры, сообщили КП-Крым в республиканском гидрометцентре.
— Температура воздуха понизится на 10−12 градусов, — отметила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Напомним, 1 апреля в Симферополе был побит абсолютный температурный рекорд. Впервые за последние 83 года воздух прогрелся до 27,1 градуса в этот день.
Таким образом, был перекрыт рекорд 1941 года, когда столбики термометров показывали 25,6 градуса.