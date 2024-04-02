Медведей переведут на четырехразовое питание. Директор Термезского зоопарка прокомментировал плачевное состояние своих подопечных. Видео

Тревогу накануне забили пользователи соцсетей, отреагировавшие на ролик, озаглавленный «Медведи превратились в собак». По кадрам любительской съемки очевидно: худым истощенным медведям явно не хватает еды и они отчаянно нуждаются в помощи.
Авторы канала Ekolog.uz связались с руководителем Термезского зоопарка Чори Сатторовым. Он прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Глава Термезского зоопарка сообщил, что большинство животных весной линяют, также он назвал другие причины.
«На видео запечатлена наша кормящая медведица с семимесячным детенышем. В период кормления медведицы теряют вес, а детеныш худой, потому что он маленький и еще не успел набрать вес», — рассказал Чори Сатторов.
По словам директора, сейчас в зоопарке обитают девять медведей: пять бурых, два гималайских и два белых когтистых. Корма для них закупаются на тендерной основе. Но поскольку этого недостаточно, администрация парка закупает дополнительную еду для животных за счет средств, полученных от платного обслуживания.
Чори Сатторов представил нормативное «меню» для одного медведя среднего размера. Он включает килограмм мяса, килограмм рыбы, 2,5 килограмма хлеба, 3 килограмма перловой, рисовой и других видов каш и других продуктов, исходя из рекомендованного рациона. В качестве дополнительного питания медведи получают 100 грамм варенья, намазанного на хлеб, а также по 100 грамм печенья и конфет.
«Сейчас мы прорабатываем специальные меры по улучшению состояния медведиц и медвежат. И если до сих пор мы их кормили трижды в день, то теперь переводим их на четырехразовое питание», — сказал Чори Сатторов.
Напомним, что недавно мы сообщали о передвижном зоопарке в Навои, в котором звери содержатся в жутких условиях.