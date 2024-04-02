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Метеоролог Шувалов предупредил о похолодании и дождях в Волгограде

Синоптик Александр Шувалов поделился прогнозом погоды на первые дни апреля в городе-герое.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 88% 754 мм рт. ст. +13°
Источник: МК.RU Волгоград

В Волгограде с началом нового месяца стремительно потеплело. Столбики термометров днем поднимаются выше +20 градусов, в некоторые часы даже до +25 градусов.

По данным руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, погода слегка испортится в середине недели. В среду и четверг возможен дождь. Кроме того, 3 и 4 августа температура опустится до +14 градусов.

Не обойдется без ветра. В конце рабочей недели его порывы достигнут 5−10 м/с. В выходные обещают облачную погоду. Воздух прогреется до +12…+14 градусов.

Напомним, в начале апреля синоптики зафиксировали сразу 75 температурных рекордов. в большинстве регионов России метеорологи прогнозируют тепло на 3−5 градусов выше нормы.