Метеоролог Шувалов предупредил о похолодании и дождях в Волгограде

В Волгограде с началом нового месяца стремительно потеплело. Столбики термометров днем поднимаются выше +20 градусов, в некоторые часы даже до +25 градусов.
По данным руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, погода слегка испортится в середине недели. В среду и четверг возможен дождь. Кроме того, 3 и 4 августа температура опустится до +14 градусов.
Не обойдется без ветра. В конце рабочей недели его порывы достигнут 5−10 м/с. В выходные обещают облачную погоду. Воздух прогреется до +12…+14 градусов.
Напомним, в начале апреля синоптики зафиксировали сразу 75 температурных рекордов. в большинстве регионов России метеорологи прогнозируют тепло на 3−5 градусов выше нормы.