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В среду в Калининградской области ожидается усиление ветра

Ухудшение погоды прогнозируют днём 3 апреля.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 88% 754 мм рт. ст. +13°
Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области ожидается усиление ветра. Ухудшение погоды прогнозируют днём в среду, 3 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным специалистов, в среду прогнозируют северо-западный ветер 12−17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2…+5°С, днём — +4…+6°С. В целом на территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, днём возможны осадки.

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в регионе 3 апреля. В среду столбик термометра покажет всего +4°С. Однако после этого потеплеет до +9°С в четверг и до +15°С в пятницу.

МЧС