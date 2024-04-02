В среду в Калининградской области ожидается усиление ветра

В Калининградской области ожидается усиление ветра. Ухудшение погоды прогнозируют днём в среду, 3 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
По данным специалистов, в среду прогнозируют северо-западный ветер 12−17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2…+5°С, днём — +4…+6°С. В целом на территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, днём возможны осадки.
Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в регионе 3 апреля. В среду столбик термометра покажет всего +4°С. Однако после этого потеплеет до +9°С в четверг и до +15°С в пятницу.