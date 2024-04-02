В Перми начался сезон проката электросамокатов, которые, оставляют где попало

Напомним, что ранее городские власти ввели ограничения для размещения электросамокатов, для чего в городские правила благоустройства был добавлен новый раздел, который регулирует размещение средств индивидуальной мобильности, которые на территориях общего пользования должны размещаться только на велопарковках. В центральном планировочном районе таких парковок нет. Самокаты, которые будут оставлены в местах, для этого не предназначенных, будут перемещать на штрафстоянку.
Кикшеринговые компании заявили, что будут оспаривать ограничения в суде, при этом начали свою работу в других районах города.
Жительница микрорайона Садовый прислала в редакцию «Новостей Перми» фотографию, где видно, что прокатные самокаты оставляют прямо на пешеходных дорожках, отметив, что теперь все нарушения, совершаемые водителями электросамокатов, будут влиять на пермяков, которые не живут в центре города.
Напомним, что люди на электросамокатах ездят на большой скорости, часто пренебрегают ПДД, из-за чего может произойти наезд на пешехода или аварийная ситуация на дороге. Также водители самокатов передвигаются по тротуарам и пешеходным зонам и после поездки бросают их, где попало.