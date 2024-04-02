В Перми начался сезон проката электросамокатов, которые, оставляют где попало

Напомним, что ранее городские власти ввели ограничения для размещения электросамокатов, для чего в городские правила благоустройства был добавлен новый раздел, который регулирует размещение средств индивидуальной мобильности, которые на территориях общего пользования должны размещаться только на велопарковках. В центральном планировочном районе таких парковок нет. Самокаты, которые будут оставлены в местах, для этого не предназначенных, будут перемещать на штрафстоянку.