Куда можно улететь из Уфы прямым рейсом весной и летом 2024 года

Весной и летом 2024 года можно улететь прямым рейсом из Уфы на популярные российские курорты. Кроме того, в Москву из башкирской столицы по новому расписанию запланировано 18 рейсов в день, а в Санкт-Петербург будут летать до 6 рейсов в неделю.