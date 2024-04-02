Куда можно улететь из Уфы прямым рейсом весной и летом 2024 года

Уфимский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание 2024 года, которое будет действовать до 26 октября включительно. Для тех, кто уже сейчас начал планировать путешествия на предстоящий сезон отпусков, доступны прямые рейсы на популярные курорты в пределах России или в страны ближнего зарубежья.
Куда можно улететь на прямую из Уфы весной и летом 2024 года в материале «КП-Уфа».
Прямые рейсы из Уфы на заграничные курорты-2024
С 31 марта 2024 года из Уфы прямым рейсом можно улететь на популярные заграничные курорты. Согласно новому расписанию, из башкирской столицы воздушные суда отправляются напрямую в Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд (Пхукет).
Самая популярная для отдыха у россиян страна — Турция. В курортные города на берегу Средиземного моря из Уфы осуществляют прямые рейсы пять авиакомпаний. Без пересадок можно добраться до Антальи (30 рейсов в неделю), в Даламан (7 рейсов в неделю) и Стамбул (до двух рейсов в неделю).
В летний сезон из Уфы можно будет без пересадок добраться до египетских курортов Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Из уфимской воздушной гавани в Шарм-эль-Шейх 2 раза в неделю будет отправлять рейсы авиакомпания «Россия» и по одному разу в 10−11 дней авиакомпания «AZUR air». Расписание полетов лучше уточнить заранее на электронном табло аэропорта «Уфа».
Также к берегам Красного моря, в Шарм-эль-Шейх, один раз в 10−11 дней из Уфы будет отправляться рейс «Уральских авиалиний».
Из Уфы весной и летом 2024 года без пересадок можно отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. Пять раз в неделю из башкирской столицы в Шарджу будут летать самолеты Air Arabia.
Из Уфы в Дубай самолеты авиакомпании Flydubai будут летать четыре раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа» имени Мустая Карима.
Прямые рейсы из Уфы в страны ближнего зарубежья-2024
Весной и летом 2024 года из Уфы можно улететь прямыми рейсами в Ереван (Армения), Баку (Азербайджан), города Казахстана Алматы и Астану, в Минск (Беларусь), города Таджикистана Душанбе и Худжанд, и в три города в Узбекистане: Ташкент, Самарканд и Наманган.
Подробное расписание и периодичность выполнения рейсов в страны ближнего зарубежья лучше уточнить с помощью электронного табло аэропорта «Уфа».
С января 2024 года можно улететь прямым рейсом из Уфы в столицу Грузии Тбилиси. Рейсы выполняются еженедельно по пятницам, время в пути занимает 2 часа 45 минут.
Прямые рейсы из Уфы по городам России-2024
Весной и летом 2024 года можно улететь прямым рейсом из Уфы на популярные российские курорты. Кроме того, в Москву из башкирской столицы по новому расписанию запланировано 18 рейсов в день, а в Санкт-Петербург будут летать до 6 рейсов в неделю.
Весной и летом 2024 года из Уфы в Сочи запланировано до 5 рейсов в день. В Минеральные воды из аэропорта башкирской столицы будут отправляться до 11 прямых авиарейсов в неделю.
В столицу Дагестана Махачкалу из Уфы количество прямых рейсов выросло до 5 в неделю. Еще в прошлом году выполнялся всего один рейс с неделю.
Кроме того, из Уфы весной и летом-2024 можно улететь прямым рейсом в такие туристические города России как Волгоград, Грозный, Иркутск, Казань, Нижний Новгород.