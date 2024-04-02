Стало известно, кто возглавит калининградский Музей янтаря

Музей янтаря в Калининграде возглавит исполнительный директор местного отделения «Российского военно-исторического общества» Константин Петунин. Об этом рассказал региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
Соответствующее решение комиссия приняла 20 марта. Из пяти кандидатов Петунин показал лучшие результаты индивидуального собеседования и представления программы развития учреждения.
«Константин Борисович (1981 г. р.) имеет высшее образование по направлению государственное и муниципальное управление, окончил аспирантуру в БФУ им. И. Канта, кандидат исторических наук. С января 2022 года является исполнительным директором регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации “Российское военно-историческое общество” Калининградской области», — говорится в сообщении.
В январе 2024-го директор Музея янтаря в Калининграде покинула пост.