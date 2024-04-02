В каких регионах Казахстана разводятся чаще всего, рассказали в Верховном суде

Апелляция отменила 89 судебных актов (8,1% от обжалованных решений), кассация — 4 судебных акта (3,7%). В пресс-службе суда также отмечают, что с каждым годом в Казахстане наблюдается все меньше пар, желающих связать себя узами брака. В 2021 году казахстанские органы РАГС зарегистрировали более 120 тысяч браков, в 2022 году — 128,4 тысячи, в 2023 году — 120,9 тысяч союзов. Для сравнения: в 2017 году в Казахстане поженились около 140 тысяч пар.