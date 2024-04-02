День Победы в Новосибирске 9 мая 2024: полная программа праздника, расписание мероприятий

В парках новосибирцы зажигают свечи, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Во всероссийской акции может поучаствовать любой желающий. Если не сможете попасть на площадку, достаточно зажечь свечу и поставить ее около окна у себя дома.