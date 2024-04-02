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День Победы в Новосибирске 9 мая 2024: полная программа праздника, расписание мероприятий

Рассказываем, как отпразднуют День Победы в Новосибирске 9 мая 2024.

Источник: Комсомольская правда

День Победы в Новосибирске 9 мая 2024 будет по традиции будет праздноваться масштабно. Планируется парад, салют, эстафеты и показ патриотических фильмов. Полное расписание мероприятий — в нашем материале.

АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ».

Когда: 8 и 14 мая.

Где: бульвар Победы, Ленинский район.

Международная акция «Сад памяти» призвана почтить память погибших в Великой Отечественной войне с помощью высадки деревьев. Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. В преддверии Дня Победы в Новосибирске на территории бульвара Победы запланировано высадить тысячу кустарников пузыреплодника.

Акция продлится до 22 июня. Даты и места высадки деревьев в нашем регионе можно найти на интерактивной карте сайта садпамяти2024.рф.

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ».

Когда: 8 мая в 22.00.

Где: Монумент Славы (основная площадка), районы Новосибирска и населенные пункты Новосибирской области.

В парках новосибирцы зажигают свечи, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Во всероссийской акции может поучаствовать любой желающий. Если не сможете попасть на площадку, достаточно зажечь свечу и поставить ее около окна у себя дома.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ.

9.15 Церемония возложения корзин и цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова.

10.00 Военный парад войск Сибирского гарнизона на площади Ленина.

12.00 Торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на Монументе Славы.

12.00 — 17.00 Праздничная программа и показы патриотических фильмов в ККК имени Маяковского (Красный пр-т, 15).

12.00 — 16.00 77-я эстафета памяти маршала Александра Покрышкина среди учащихся школ, вузов, ссузов, военных училищ.

12.00 Матч по шахматам, шашкам и нардам «Академгородок — Новосибирск» (ул. Ильича, 6).

14.00 Возложение губернатором Новосибирской области и мэром Новосибирска венков и цветов на мемориальном воинском захоронении «Раненый воин» на Заельцовском кладбище.

18.00 — 22.00 Праздничная концертная программа на площади Ленина.

21.50 — 22.00 Праздничный фейерверк на площадке за НОВАТом (Красный пр-т, 36).

21.50 — 22.00 Артиллерийский салют на набережной Оби.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут также в школах, библиотеках, учреждениях молодежной политики, домах и дворцах культуры. В 10 городских парках проведут праздничные программы «Залпы Победы».