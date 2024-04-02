День Победы в Новосибирске 9 мая 2024: полная программа праздника, расписание мероприятий

День Победы в Новосибирске 9 мая 2024 будет по традиции будет праздноваться масштабно. Планируется парад, салют, эстафеты и показ патриотических фильмов. Полное расписание мероприятий — в нашем материале.
АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ».
Когда: 8 и 14 мая.
Где: бульвар Победы, Ленинский район.
Международная акция «Сад памяти» призвана почтить память погибших в Великой Отечественной войне с помощью высадки деревьев. Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. В преддверии Дня Победы в Новосибирске на территории бульвара Победы запланировано высадить тысячу кустарников пузыреплодника.
Акция продлится до 22 июня. Даты и места высадки деревьев в нашем регионе можно найти на интерактивной карте сайта садпамяти2024.рф.
АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ».
Когда: 8 мая в 22.00.
Где: Монумент Славы (основная площадка), районы Новосибирска и населенные пункты Новосибирской области.
В парках новосибирцы зажигают свечи, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Во всероссийской акции может поучаствовать любой желающий. Если не сможете попасть на площадку, достаточно зажечь свечу и поставить ее около окна у себя дома.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ.
9.15 Церемония возложения корзин и цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова.
10.00 Военный парад войск Сибирского гарнизона на площади Ленина.
12.00 Торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на Монументе Славы.
12.00 — 17.00 Праздничная программа и показы патриотических фильмов в ККК имени Маяковского (Красный пр-т, 15).
12.00 — 16.00 77-я эстафета памяти маршала Александра Покрышкина среди учащихся школ, вузов, ссузов, военных училищ.
12.00 Матч по шахматам, шашкам и нардам «Академгородок — Новосибирск» (ул. Ильича, 6).
14.00 Возложение губернатором Новосибирской области и мэром Новосибирска венков и цветов на мемориальном воинском захоронении «Раненый воин» на Заельцовском кладбище.
18.00 — 22.00 Праздничная концертная программа на площади Ленина.
21.50 — 22.00 Праздничный фейерверк на площадке за НОВАТом (Красный пр-т, 36).
21.50 — 22.00 Артиллерийский салют на набережной Оби.
Мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут также в школах, библиотеках, учреждениях молодежной политики, домах и дворцах культуры. В 10 городских парках проведут праздничные программы «Залпы Победы».