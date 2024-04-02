Антикоррупционной прокуратуре не хватает людей для слежки

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Работа Антикоррупционной прокуратуры Молдовы рискует оказаться заблокированной в результате законодательных изменений, вступивших в силу 1 апреля, об этом заявила глава ведомства Вероника Драгалин.
Она сообщила, что у Антикоррупционной прокуратуры нет человеческих и материальных ресурсов для обеспечения «визуального наблюдения, перехвата, передачи денег под контролем и других специальных следственных мероприятий», особенно в отношении коррупционных преступлений на самом высоком уровне.
«Основное препятствие на данный момент — отсутствие достаточного места для сотрудников Антикоррупционной прокуратуры, а это около 100 человек (сотрудников, специалистов, бухгалтеров, государственных служащих, обеспечивающих управление учреждением), которые подлежат переводу или приему на работу. На данный момент около 100 человек занимают 950 квадратных метров в здании Национального антикоррупционного центра. Без дополнительных площадей невозможно дойти до 198 сотрудников, предусмотренных законом», — написала Драгалин в соцсетях.
Она «предупреждает», что если руководство госучреждений откажутся использовать публичные пространства, «в результате коррупции у нас в нашей стране не будет ни студентов, ни преподавателей, ни академиков».