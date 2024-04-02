Антикоррупционной прокуратуре не хватает людей для слежки

«Основное препятствие на данный момент — отсутствие достаточного места для сотрудников Антикоррупционной прокуратуры, а это около 100 человек (сотрудников, специалистов, бухгалтеров, государственных служащих, обеспечивающих управление учреждением), которые подлежат переводу или приему на работу. На данный момент около 100 человек занимают 950 квадратных метров в здании Национального антикоррупционного центра. Без дополнительных площадей невозможно дойти до 198 сотрудников, предусмотренных законом», — написала Драгалин в соцсетях.