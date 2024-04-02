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До +19 потеплеет на Среднем Урале к концу недели

Синоптики обещают свердловчанам по-настоящему летнее тепло.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 88% 754 мм рт. ст. +13°

По прогнозам синоптиков, в Свердловская область в ближайшие дни поступит тропическая воздушная масса, которая принесет в регион по-настоящему летнее тепло. До Урала наиболее теплый воздух доберется в ночь на четверг, воздух прогреется до +8…+10 градусов.

«Теплая погода в регионе сохранится еще около двух дней. Именно 4—5 апреля ожидаются наиболее теплыми: количество облачности наконец-то снизится, и дневной прогрев по области может достигнуть +14…+19 градусов», — рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

3 апреля днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха прогреется до +10…+15.

К 6 апреля в Свердловской области вновь похолодает — до +1 ночью и +3 в дневные часы.