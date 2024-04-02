До +19 потеплеет на Среднем Урале к концу недели

По прогнозам синоптиков, в Свердловская область в ближайшие дни поступит тропическая воздушная масса, которая принесет в регион по-настоящему летнее тепло. До Урала наиболее теплый воздух доберется в ночь на четверг, воздух прогреется до +8…+10 градусов.
«Теплая погода в регионе сохранится еще около двух дней. Именно
3 апреля днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха прогреется до +10…+15.
К 6 апреля в Свердловской области вновь похолодает — до +1 ночью и +3 в дневные часы.