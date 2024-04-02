До +19 потеплеет на Среднем Урале к концу недели

«Теплая погода в регионе сохранится еще около двух дней. Именно 4—5 апреля ожидаются наиболее теплыми: количество облачности наконец-то снизится, и дневной прогрев по области может достигнуть +14…+19 градусов», — рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».