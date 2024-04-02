В Симферополе на неделю перекроют перекресток Чехова и Нижнегоспитальной из-за ремонта ливневки

В Симферополе из-за ремонта ливневой канализации на несколько дней перекроют перекресток Чехова и Нижнегоспитальной. Об этом сообщили в администрации столицы Крыма.
— В связи с проведением аварийных ремонтно-восстановительных работ на сетях ливневой канализации на участке автодорог ул. Чехова — ул. Нижнегоспитальная (перекресток) вводится ограничение движения, — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения будут действовать со 2 по 8 апреля. Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
Напомним, сегодня до 00:00 из-за работ по обрезке зеленых насаждений ограничено движение на участке улицы Калинина.