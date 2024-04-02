Россия передала Узбекистану две спецлаборатории — подробности

«Мы договорились о дальнейшей реализации пяти проектов, которые сегодня совместно исполняем. Это и противодействие распространению ВИЧ-инфекции, и реализация международных медико-санитарных правил, и противодействие распространению и активизации очагов чумы, которые есть на территории наших государств. А также по ряду других проектов. Один из самых интересных — это противодействие антимикробной резистентности, антибиотикорезистентности микроорганизмов, которые есть в продуктах питания в наших странах», — добавила Анна Попова.