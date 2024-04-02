Большое «нашествие» туристов ожидают в Сочи на майские праздники

В настоящее время разрабатывается нормативно-правовая документация по категорированию пляжей на муниципальном уровне. Чем больше качественных услуг предоставляется на пляже, тем выше его категория и больше «звезд». Однако, расширение списка дополнительных услуг не повлияет на доступность муниципальных пляжей, пользование пляжной зоной для всех посетителей останется свободным.