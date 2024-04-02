Большое «нашествие» туристов ожидают в Сочи на майские праздники

Сочи ожидает прибытия около 340 тысяч туристов с 28 апреля по 12 мая. Планируется, что средняя загрузка средств размещения составит около 82%. В городе разработан насыщенный событийный календарь, также активно функционируют объекты турпоказа. Санатории и пансионаты предлагают разнообразные программы оздоровления, используя при этом бальнеологические возможности курорта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.
Подготовка к летнему сезону также находится в полном разгаре. Разработаны рекомендации по подготовке пляжей для посетителей. В летний сезон в Сочи будут доступны более 170 комфортабельных и обустроенных пляжей, включая 14 пляжных территорий после реновации.
В настоящее время разрабатывается нормативно-правовая документация по категорированию пляжей на муниципальном уровне. Чем больше качественных услуг предоставляется на пляже, тем выше его категория и больше «звезд». Однако, расширение списка дополнительных услуг не повлияет на доступность муниципальных пляжей, пользование пляжной зоной для всех посетителей останется свободным.
В рамках совместной работы администрации Сочи и туристско-экскурсионных организаций создан комплекс городских пешеходных маршрутов для самостоятельного изучения знаковых и исторических мест города. Некоторые санатории и отели провели модернизацию перед началом сезона и представили новые оздоровительные программы в своих учреждениях.